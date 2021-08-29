Сон Хын Мин проводит свой 200-й матч в АПЛ

Сегодня, 29 августа, в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Уотфорд». Полузащитник «шпор» Сон Хын Мин появился в стартовом составе хозяев. Этот матч стал 200-м в АПЛ для футболиста из Республики Корея, сообщает официальный «твиттер» лондонцев.



Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» 28 августа 2015 года из леверкузенского «Байера 04» за € 30,00 млн. В 199 предыдущих играх за «шпор» в АПЛ полузащитник забил 71 гол, отметился 43 голевыми передачами, получил 4 жёлтых и 3 красных карточки.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Сон Хын Мин уже успел отметиться. Его гол в первом туре АПЛ принёс «Тоттенхэму» победу над действующим чемпионом – «Манчестер Сити» — дома со счётом 1:0.