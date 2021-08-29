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Фанат «Арсенала»: Роналду будет играть за наших соперников? Наш соперник теперь «Брайтон»

Фанат «Арсенала»: Роналду будет играть за наших соперников? Наш соперник теперь «Брайтон»
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На португальском телеканале TVI вышел сюжет, в котором журналист взял комментарий болельщика из Лиссабона по поводу перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Позже видео стало вирусным в социальных сетях.

«Вы — фанат Криштиану Роналду?» — спросил журналист, слова которого приводит Give me Sport.

«По правде говоря, я фанат «Арсенала», — признался юноша.

«А, то есть Криштиану теперь будет играть за ваших соперников?» — поинтересовался журналист.

«Не совсем. Наш соперник теперь, скорее «Брайтон», но мы играем в одной лиге», — отметил португалец.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.

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