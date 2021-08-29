Цорк: «Боруссия» — не банк, чтобы продавать Холанда за € 200 млн

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» прокомментировал информацию, согласно которой «ПСЖ» готов заплатить за форварда команды Эрлинга Холанда € 200 млн.
«Мы — футбольный клуб, а не банк. Наша позиция по Холанду ясна, она не менялась», — цитирует Цорка Sky Sport Germany.
Ранее сообщалось, что Холанд отказался переходить в «ПСЖ». Французский клуб рассматривал Холанда в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал». Но сам Холанд хочет провести ещё один сезон в «Боруссии», а затем также перебраться в мадридский клуб.
Следующим летом в контракте Холанда с «Боруссией» вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн.
В нынешнем сезоне Холанд в трёх матчах Бундеслиги забил три мяча и сделал две результативные передачи.
- 29 августа 2021
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:17
-
15:59
-
15:58
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:04
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:25
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
12:19
-
12:19
-
12:15
-
11:52
-
11:41
-
11:33
-
11:12
-
11:08