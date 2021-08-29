Цорк: «Боруссия» — не банк, чтобы продавать Холанда за € 200 млн

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» прокомментировал информацию, согласно которой «ПСЖ» готов заплатить за форварда команды Эрлинга Холанда € 200 млн.

«Мы — футбольный клуб, а не банк. Наша позиция по Холанду ясна, она не менялась», — цитирует Цорка Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что Холанд отказался переходить в «ПСЖ». Французский клуб рассматривал Холанда в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал». Но сам Холанд хочет провести ещё один сезон в «Боруссии», а затем также перебраться в мадридский клуб.

Следующим летом в контракте Холанда с «Боруссией» вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн.

В нынешнем сезоне Холанд в трёх матчах Бундеслиги забил три мяча и сделал две результативные передачи.