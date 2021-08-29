Одноклубник хавбека «Утрехта» Керка заявил о согласовании его трансфера в «Локомотив»

Полузащитник «Утрехта» Барт Рамселар признался, что его одноклубник Гирано Керк уже согласовал контракт с московским «Локомотивом». По его словам, трансфер близок к завершению.
«Предстоит лишь сделать подписи под контрактом, так что это вопрос времени», — цитирует Рамселара RTV Utrecht.
Агент Дик ван Бурик, представляющий интересы Керка, в свою очередь заявил, что Гирано не сыграл с «Фейеноордом» (3:1) потому, что к нему проявляет конкретный интерес один из клубов. Керк наблюдал за матчем с трибуны.
Сообщалось, что Керк может продолжить карьеру в чемпионате России, так как в услугах 25-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Локомотив». За игрока также боролся франкфуртский «Айнтрахт».
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился.
- 29 августа 2021
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