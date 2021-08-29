«Мысли только о победе». Черышев — о предстоящем матче России с Хорватией

Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался на тему грядущего матча отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии.

«Как запомнился прошлый матч с Хорватией? С одной стороны, позитивно, с другой — не очень. Мы не смогли пройти дальше по пенальти. Это было очень обидно после того матча, который команда выдала. В конце сравняли, Марио Фернандес забил шикарный гол, но не получились выиграть. Но ничего, всё позади. Теперь мысли только о победе. Желание взять реванш? Это в футболе всегда присутствует и это хорошо», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.