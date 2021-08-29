Азмун стал десятым игроком «Зенита», вызванным в сборные на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун был вызван в сборную Ирана на отборочные матчи ЧМ-2022, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Иранская команда сыграет два матча квалификации ЧМ-2022. Домашняя встреча с Сирией состоится 2 сентября, выездная игра с Ираком — 7 сентября.
Азмун стал десятым игроком «Зенита», вызванным в сборные на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Ранее в национальные команды были вызваны Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин (все — Россия), Деян Ловрен (Хорватия), Малком и Клаудиньо (Бразилия), Вильмар Барриос (Колумбия).
Кроме того, Даниил Одоевский получил вызов в сборную России до 18 лет, Кирилл Кравцов и Данила Хотулёв — в молодёжную сборную России. К сборной России также присоединились сотрудники «Зенита» — врач Владимир Хайтин и врач-массажист Павел Скорик, к сборной Италии — тренер по физподготовке Андреа Сканавино.
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