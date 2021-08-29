«Анже» обыграл «Ренн» и возглавил Лигу 1, обогнав «ПСЖ»

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Анже» переиграл «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте матча гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Луак Баде. На 57-й минуте полузащитник «Анже» Софьян Буфаль открыл счёт. В концовке матча форвард хозяев Мохамед-Али Шо увеличил преимущество своей команды.

«Анже» в четырёх матчах набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Ренн» (5) находится на восьмом месте. «Пари Сен-Жермен» (9) опустился на вторую строчку, у парижан есть матч в запасе.

Результаты других матчей чемпионата Франции:

«Клермон» — «Мец» — 2:2

«Ланс» — «Лорьян» — 2:2

«Страсбур» — «Брест» — 3:1