«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Уотфорд» в матче третьего тура АПЛ

Сегодня, 29 августа, в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» дома принимал «Уотфорд». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече был забит на 42-й минуте. Полузащитник «шпор» Сон Хын Мин сумел поразить ворота гостей прямым ударом со штрафного. Напомним, матч с «Уотфордом» стал для игрока из Республики Корея двухсотым в АПЛ.

Гол Сон Хын Мина

После трёх туров «Тоттенхэм Хотспур» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Шпоры» набрали девять очков, забив три мяча и ни разу не пропустив. «Уотфорд» расположился на 12 строчке, в активе «шершней» 3 очка.



В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», а «Уотфорд» примет на «Викарэйдж Роуд» «Вулверхэмптон». Обе встречи состоятся 11 сентября.