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«Бёрнли» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед»

«Бёрнли» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед»
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Сегодня, 29 августа, на стадионе «Терф Мур» в третьем туре английской Премьер-лиги «Бёрли» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась вничью 1:1.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте. Крис Вуд с передачи Мэттью Лоутона.

Гол Криса Вуда

«Лидс» отыгрался на 86-й минуте. Патрик Бэмфорд удачно подставил ногу после прострела партнёра и мяч залетел в ворота Ника Поупа.

Гол Патрика Бэмфорда

После трёх туров «Бёрнли» занимает 16-е место, имея в своём активе 1 очко. «Лидс Юнайтед» расположился на 15-й строчке, у подопечных Марсело Бьелсы 2 очка.

В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет 13 сентября в гостях с «ирисками», а «Лидс Юнайтед» примет 12 сентября на «Элланд Роуд» «Ливерпуль».

Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Вуд – 61'   1:1 Бэмфорд – 86'
Комментарии
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