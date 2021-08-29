«Бёрнли» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед»

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Терф Мур» в третьем туре английской Премьер-лиги «Бёрли» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась вничью 1:1.



Счёт в матче был открыт на 62-й минуте. Крис Вуд с передачи Мэттью Лоутона.

Гол Криса Вуда

«Лидс» отыгрался на 86-й минуте. Патрик Бэмфорд удачно подставил ногу после прострела партнёра и мяч залетел в ворота Ника Поупа.

Гол Патрика Бэмфорда

После трёх туров «Бёрнли» занимает 16-е место, имея в своём активе 1 очко. «Лидс Юнайтед» расположился на 15-й строчке, у подопечных Марсело Бьелсы 2 очка.



В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет 13 сентября в гостях с «ирисками», а «Лидс Юнайтед» примет 12 сентября на «Элланд Роуд» «Ливерпуль».



Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.