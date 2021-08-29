«Бёрнли» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед»

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Терф Мур» в третьем туре английской Премьер-лиги «Бёрли» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась вничью 1:1.
Счёт в матче был открыт на 62-й минуте. Крис Вуд с передачи Мэттью Лоутона.
«Лидс» отыгрался на 86-й минуте. Патрик Бэмфорд удачно подставил ногу после прострела партнёра и мяч залетел в ворота Ника Поупа.
После трёх туров «Бёрнли» занимает 16-е место, имея в своём активе 1 очко. «Лидс Юнайтед» расположился на 15-й строчке, у подопечных Марсело Бьелсы 2 очка.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет 13 сентября в гостях с «ирисками», а «Лидс Юнайтед» примет 12 сентября на «Элланд Роуд» «Ливерпуль».
Напомним, чемпионский титул защищает «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков.
- 29 августа 2021
-
18:24
-
18:24
-
18:22
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:18
-
17:18
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:17
-
15:59
-
15:58
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:04