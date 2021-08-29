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«Боруссия» М уступила «Униону» в матче Бундеслиги

«Боруссия» М уступила «Униону» в матче Бундеслиги
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Сегодня, 29 августа, берлинский «Унион» встретился с мёнхенгладбахской «Боруссией». Матч 3-го тура немецкой Бундеслиги проходил на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Берлинский «Унион» открыл счёт в матче уже на 22-й минуте, автором забитого мяча стал Нико Гисельман. На 41-й минуте хозяева удвоили своё преимущество на табло усилиями Тайво Авонийи. Во втором тайме «Боруссия» играла первым номером, а «Унион» массированно оборонялся. На 90+1-й минуте полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман отыграл один мяч, однако полноценно переломить ход игры мёнхенгладбахская команда не сумела. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Униона».

Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона Бундеслиги «Унион» набрал 5 очков, что позволяет клубу занимать 8-е место в турнирной таблице. «Боруссия», набрав 1 очко, занимает 15-е место в таблице чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Гисельман – 22'   2:0 Авонийи – 41'   2:1 Хофман – 90+1'
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