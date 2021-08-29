«Боруссия» М уступила «Униону» в матче Бундеслиги

Сегодня, 29 августа, берлинский «Унион» встретился с мёнхенгладбахской «Боруссией». Матч 3-го тура немецкой Бундеслиги проходил на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.
Берлинский «Унион» открыл счёт в матче уже на 22-й минуте, автором забитого мяча стал Нико Гисельман. На 41-й минуте хозяева удвоили своё преимущество на табло усилиями Тайво Авонийи. Во втором тайме «Боруссия» играла первым номером, а «Унион» массированно оборонялся. На 90+1-й минуте полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман отыграл один мяч, однако полноценно переломить ход игры мёнхенгладбахская команда не сумела. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Униона».
Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона Бундеслиги «Унион» набрал 5 очков, что позволяет клубу занимать 8-е место в турнирной таблице. «Боруссия», набрав 1 очко, занимает 15-е место в таблице чемпионата Германии.
- 29 августа 2021
-
18:24
-
18:24
-
18:22
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:18
-
17:18
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:17
-
15:59
-
15:58
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:04