«Боруссия» М уступила «Униону» в матче Бундеслиги

Сегодня, 29 августа, берлинский «Унион» встретился с мёнхенгладбахской «Боруссией». Матч 3-го тура немецкой Бундеслиги проходил на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Берлинский «Унион» открыл счёт в матче уже на 22-й минуте, автором забитого мяча стал Нико Гисельман. На 41-й минуте хозяева удвоили своё преимущество на табло усилиями Тайво Авонийи. Во втором тайме «Боруссия» играла первым номером, а «Унион» массированно оборонялся. На 90+1-й минуте полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман отыграл один мяч, однако полноценно переломить ход игры мёнхенгладбахская команда не сумела. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Униона».

Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона Бундеслиги «Унион» набрал 5 очков, что позволяет клубу занимать 8-е место в турнирной таблице. «Боруссия», набрав 1 очко, занимает 15-е место в таблице чемпионата Германии.