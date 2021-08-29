«Барселона» — «Хетафе»: гости сравняли счёт

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» проходит матч между «Барселоной» и «Хетафе». На 19-й минуте гости сравняли счёт. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.

Гол Рамиреса

Напомним, счёт был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.



После двух туров «Барселона» имеет 4 очка. Каталонцы одержали победу над «Реалом Сосьедад» 4:2 и сыграли вничью с «Атлетиком» Бильбао 1:1. «Хетафе» стартовал с двух поражений. Клуб проиграл «Валенсии» 0:1 на выезде и «Севилье» дома 0:1.



В следующем туре подопечные Рональда Кумана сыграют 11 сентября на выезде с «Севильей», а «Хетафе» 13 сентября встретится дома с «Эльче».



Напомним, чемпионский титул защищает «Атлетико Мадрид». По результатам прошлого сезона «матрасники» набрали 86 очков.