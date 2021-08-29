Хавбек ЦСКА Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом». Сделка почти завершена

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич с большой долей вероятности продолжит карьеру на Туманном Альбионе. К подписанию хорватского хавбека близок «Вест Хэм Юнайтед», информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, Влашич уже согласовал личный контракт с «молотобойцами», сделка почти завершена. Никола подпишет с лондонским клубом соглашение до 2026, а его зарплата на новом месте составит € 4 млн. При этом ЦСКА получит за Влашича около € 30 млн.
Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 29 августа 2021
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