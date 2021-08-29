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«Барселона» — «Хетафе»: Депай выводит хозяев вперёд

«Барселона» — «Хетафе»: Депай выводит хозяев вперёд
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Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» проходит матч между «Барселоной» и «Хетафе». На 30-й минуте Мемфис Депай вывел каталонцев вперёд. Ему ассистировал Френки де Йонг.

Гол Мемфиса Депая

Счёт был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто. На 19-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.

После двух туров «Барселона» имеет 4 очка. Каталонцы одержали победу над «Реалом Сосьедад» 4:2 и сыграли вничью с «Атлетиком» Бильбао 1:1. «Хетафе» стартовал с двух поражений. Клуб проиграл «Валенсии» 0:1 на выезде и «Севилье» дома 0:1.

В следующем туре подопечные Рональда Кумана сыграют 11 сентября на выезде с «Севильей», а «Хетафе» 13 сентября встретится дома с «Эльче».

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