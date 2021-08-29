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«Торпедо» разгромило липецкий «Металлург» со счётом 7:1 в матче ФНЛ

«Торпедо» разгромило липецкий «Металлург» со счётом 7:1 в матче ФНЛ
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Сегодня, 29 августа, в матче 8-го тура ФНЛ московское «Торпедо» разгромило липецкий «Металлург» со счётом 7:1. Примечательно, что счёт в матче открыл именно «Металлург», гол на счету Артура Арустамяна. Но после этого липецкий коллектив получил в свои ворота семь мячей от Амура Калмыкова (хет-трик), Андрея Евдокимова, Мухаммада Султонова, Игоря Лебеденко и Михаила Маркина.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
7 : 1
Металлург Лп
Липецк
0:1 Арустамян – 10'   1:1 Евдокимов – 17'   2:1 Калмыков – 23'   3:1 Султонов – 35'   4:1 Калмыков – 41'   5:1 Лебеденко – 45'   6:1 Калмыков – 47'   7:1 Маркин – 83' (пен)

В параллельном матче 8-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 1:0. Единственный гол на счету Сергея Бреева, который отличился на 30-й минуте встречи.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бреев – 30'

В ещё одном матче 8-го тура ФНЛ «КАМАЗ» добыл волевую победу над воронежским «Факелом» со счётом 2:1. После первого тайма хозяева проигрывали 0:1, но всё-таки довели дело до своей итоговой победы.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Мендель – 42'   1:1 Янушковский – 62'   2:1 Воронин – 76'
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