«Торпедо» разгромило липецкий «Металлург» со счётом 7:1 в матче ФНЛ

Сегодня, 29 августа, в матче 8-го тура ФНЛ московское «Торпедо» разгромило липецкий «Металлург» со счётом 7:1. Примечательно, что счёт в матче открыл именно «Металлург», гол на счету Артура Арустамяна. Но после этого липецкий коллектив получил в свои ворота семь мячей от Амура Калмыкова (хет-трик), Андрея Евдокимова, Мухаммада Султонова, Игоря Лебеденко и Михаила Маркина.

В параллельном матче 8-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 1:0. Единственный гол на счету Сергея Бреева, который отличился на 30-й минуте встречи.

В ещё одном матче 8-го тура ФНЛ «КАМАЗ» добыл волевую победу над воронежским «Факелом» со счётом 2:1. После первого тайма хозяева проигрывали 0:1, но всё-таки довели дело до своей итоговой победы.