Гильерме: если пригласят в сборную России по пляжному футболу, не смогу отказаться

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме заявил, что готов попробовать себя в национальной команде по пляжному футболу.
«Почему российская сборная в пляжном футболе лучше, чем в обычном? Интересный вопрос. В последние пять лет Россия хорошо выступала на ЧМ. Смотрел матч Бразилия — Сенегал, на мой взгляд, Бразилия сейчас не так хороша, как была лет 10 назад. И Россия сейчас играет дома, у неё большая мотивация и поддержка. Будем болеть за Россию, чтобы она выиграла чемпионат. Сам я в пляжный футбол никогда не играл, так как родился не на море. Если пляжная сборная пригласит на просмотр — почему нет, не смогу отказаться», — сказал Гильерме в видео, опубликованном на YouTube-канале РФС ТВ.
Сборная России по пляжному футболу в финале чемпионата мира сыграет с Японией. Матч состоится сегодня, начало встречи — в 19:30 мск.
- 29 августа 2021
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