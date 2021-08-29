Болельщики «МЮ» принесли на матч с «Вулверхэмптоном» картонную фигуру Роналду

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед». Болельщики «красных дьяволов» принесли на эту игру картонную фигуру Криштиану Роналду, однако португалец не попал в заявку на матч.

Напомним, Роналду 27 августа стал игроком «МЮ». Роналду перешёл в стан манкунианцев из туринского «Ювентуса». На Криштиану претендовали «Манчестер Сити» и «ПСЖ».



Португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. С «Манчестер Юнайтед» он трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.



Также Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг» (2002-2003) и мадридский «Реал» (2009-2018).