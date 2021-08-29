«Шахтёр» и «Минай» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Сегодня, 29 августа, в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» принимал на своём поле донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Украина) и завершилась со счётом 1:1. Примечательно, что в этом матче было три удаления. Игру обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

На 15-й минуте матча «Шахтёр» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил бразильский защитник Марлон. Однако уже на 34-й минуте Лассина Траоре вывел «горняков» вперёд, реализовав пенальти. На 76-й минуте «Минай» сумел воспользоваться численным преимуществом и сравнял счёт. На 90+6-й минуте случились ещё два удаления: в составе «Шахтёра» прямую красную карточку получил Додо, у «Миная» раньше времени поле покинул Эльдар Кулиев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.