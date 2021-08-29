Агент Влашича подтвердил факт продвинутых переговоров с «Вест Хэмом»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы в процессе переговоров с «Вест Хэмом», они прогрессируют. Но сделка ещё не завершена», — приводит слова Мартича Eurostavka.

Сообщалось, что в услугах хорватского хавбека заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». По данным источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».

ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.