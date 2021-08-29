ЦСКА и «Вест Хэм» полностью договорились о трансфере Влашича

ЦСКА и «Вест Хэм Юнайтед» полностью договорились о переходе полузащитника Николы Влашича. Сам Никола тоже подписал предварительный контракт с лондонским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщал источник, знакомый с ситуацией.

Скоро игрок пройдёт медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально.

Ранее Тончи Мартич, агент Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

ЦСКА был готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.