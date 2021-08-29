«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу 2:1.



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.

Гол Серхи Роберто

На 18-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.

Гол Сандро Рамиреса

Однако ещё в первом тайме хозяева поля вновь вышли вперёд: с передачи Френки де Йонга отличился Мемфис Депай. Для нидерландского нападающего этот мяч стал уже вторым в футболке «Барселоны»: в предыдущем туре он забил в ворота «Атлетика» Бильбао, а ранее отметился голевой передачей в игре с «Реалом Сосьедад».

Гол Мемфиса Депая

Таким образом, после трёх туров «Барселона» набирает 7 очков – столько же у мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Мальорки», лидирующих в Примере. «Хетафе» пока не набрал ни одного очка и занимает 18 строчку в турнирной таблице.

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