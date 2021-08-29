«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.
На 18-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.
Однако ещё в первом тайме хозяева поля вновь вышли вперёд: с передачи Френки де Йонга отличился Мемфис Депай. Для нидерландского нападающего этот мяч стал уже вторым в футболке «Барселоны»: в предыдущем туре он забил в ворота «Атлетика» Бильбао, а ранее отметился голевой передачей в игре с «Реалом Сосьедад».
Таким образом, после трёх туров «Барселона» набирает 7 очков – столько же у мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Мальорки», лидирующих в Примере. «Хетафе» пока не набрал ни одного очка и занимает 18 строчку в турнирной таблице.
Начало сезона Ла Лиги стало ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол». До конца августа новые пользователи могут оформить её со скидкой, а уже опытные — выгодно продлить действующую.
- 29 августа 2021
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:28
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:39
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:22
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:43