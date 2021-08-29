Дмитрий Тарасов забил за «Велес» в матче ФНЛ, а «Алания» разгромила «Текстильщик»

Сегодня, 29 августа, в матче 8-го тура ФНЛ владикавказская «Алания» принимала ивановский «Текстильщик». Встреча проходила на «Стадионе имени Султана Билимханова» в Грозном и завершилась разгромной победой «Алании» со счётом 4:0.

В параллельном матче 8-го тура ФНЛ встречались московский «Велес» и тольяттинский «Акрон». Матч этих команд завершился со счётом 1:1. В составе «Акрона» голом отметился Константин Базелюк, а забитым мячом «Велеса» ответил Дмитрий Тарасов. Оба игрока имеют за своими плечами опыт игры в РПЛ. Примечательно, что «Акрон» доигрывал матч вдевятером из-за двух удалений.

В ещё одном матче 8-го тура ФНЛ «Балтика» обыграла «Краснодар-2» со счётом 2:1. Голы на счету Ильнура Альшина, Артёма Макарчука и Никиты Кривцова.