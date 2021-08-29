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Дмитрий Тарасов забил за «Велес» в матче ФНЛ, а «Алания» разгромила «Текстильщик»

Дмитрий Тарасов забил за «Велес» в матче ФНЛ, а «Алания» разгромила «Текстильщик»
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Сегодня, 29 августа, в матче 8-го тура ФНЛ владикавказская «Алания» принимала ивановский «Текстильщик». Встреча проходила на «Стадионе имени Султана Билимханова» в Грозном и завершилась разгромной победой «Алании» со счётом 4:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
4 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Машуков – 6'   2:0 Стеклов – 20' (автогол)   3:0 Татаев – 71'   4:0 Гурциев – 90+5'

В параллельном матче 8-го тура ФНЛ встречались московский «Велес» и тольяттинский «Акрон». Матч этих команд завершился со счётом 1:1. В составе «Акрона» голом отметился Константин Базелюк, а забитым мячом «Велеса» ответил Дмитрий Тарасов. Оба игрока имеют за своими плечами опыт игры в РПЛ. Примечательно, что «Акрон» доигрывал матч вдевятером из-за двух удалений.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Базелюк – 11'   1:1 Тарасов – 64'
Удаления: нет / Сагуткин – 67', Рогач – 79'

В ещё одном матче 8-го тура ФНЛ «Балтика» обыграла «Краснодар-2» со счётом 2:1. Голы на счету Ильнура Альшина, Артёма Макарчука и Никиты Кривцова.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Альшин – 16'   2:0 Макарчук – 36'   2:1 Кривцов – 57'
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