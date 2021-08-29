Дмитрий Тарасов забил за «Велес» в матче ФНЛ, а «Алания» разгромила «Текстильщик»
Поделиться
Сегодня, 29 августа, в матче 8-го тура ФНЛ владикавказская «Алания» принимала ивановский «Текстильщик». Встреча проходила на «Стадионе имени Султана Билимханова» в Грозном и завершилась разгромной победой «Алании» со счётом 4:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
4 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Машуков – 6' 2:0 Стеклов – 20' (автогол) 3:0 Татаев – 71' 4:0 Гурциев – 90+5'
В параллельном матче 8-го тура ФНЛ встречались московский «Велес» и тольяттинский «Акрон». Матч этих команд завершился со счётом 1:1. В составе «Акрона» голом отметился Константин Базелюк, а забитым мячом «Велеса» ответил Дмитрий Тарасов. Оба игрока имеют за своими плечами опыт игры в РПЛ. Примечательно, что «Акрон» доигрывал матч вдевятером из-за двух удалений.
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Базелюк – 11' 1:1 Тарасов – 64'
Удаления: нет / Сагуткин – 67', Рогач – 79'
В ещё одном матче 8-го тура ФНЛ «Балтика» обыграла «Краснодар-2» со счётом 2:1. Голы на счету Ильнура Альшина, Артёма Макарчука и Никиты Кривцова.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:28
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:39
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:22
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:43
Партнерский контент