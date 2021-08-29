Поль Погба поделился эмоциями после матча с «Вулверхэмптоном»

Сегодня, 29 августа, в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал дома «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Мэйсона Гринвуда на 80-й минуте.



«На стадионе «Молине» всегда сложно играть. Мы старались найти свободное пространство, в первом тайме нам было очень тяжело. Хочется отметить нашего вратаря Давида де Хеа, он сыграл потрясающе. Но самое главное, что мы сегодня действовали слаженно, как команда», — отметил в интервью Sky Sport Поль Погба.



Также французский полузащитник поделился мнением о переходе в стан «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Напомним, 27 августа португалец вернулся в «МЮ», за который выступал с 2003 по 2009 год.



«Что я думаю о переходе Роналду? Все знают, что Криштиану – легенда для нас и для клуба. Когда приходит футболист такого уровня, то и уровень футбола всей команды становится выше», – заявил Погба.