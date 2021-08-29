Шомуродов начнёт матч «Ромы» с «Салернитаной» с первых минут

Стали известны стартовые составы «Салернитаны» и «Ромы» на матч 2-го тура Серии А. Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов начнёт игру с первых минут.
«Салернитана»: Белец, Богдан, Бонаццоли, Гьомбер, Ди Таккьо, Капецци, Кешрида, Кулибали, Оби, Руджери, Ярошински.
«Рома»: Патрисиу, Верету, Винья, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Мхитарян, Пеллегрини, Перес, Шомуродов.
Узбекский футболист дебютировал за «Рому» в официальных матчах 19 августа, когда римская команда встретилась с «Трабзонспором». Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером. До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн.
- 29 августа 2021
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