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Уле-Гуннар Сульшер рассказал, на какой позиции видит Роналду в «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер рассказал, на какой позиции видит Роналду в «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, на какой позиции он видит Криштиану Роналду в своей команде.

«Раньше Роналду играл на фланге как слева, так и справа, но он может быть и центрфорвардом. Мы способны играть в два-три нападающих, поэтому посмотрим. Самое главное, чтобы он забивал голы. Все здесь ждали перехода Криштиану. Даже мои дети хотели, чтобы он вернулся к нам», — приводит слова норвежца после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) Sky Sport.

Напомним, 27 августа Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса». За «красных дьяволов» португалец уже выступал с 2003 по 2009 год. С «Манчестер Юнайтед» он трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

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