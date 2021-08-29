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Стала известна сумма трансфера Влашича в «Вест Хэм»

Стала известна сумма трансфера Влашича в «Вест Хэм»
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«Вест Хэм» заплатит ЦСКА за хорватского полузащитника Николу Влашича порядка € 27 млн без учёта бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Сделка полностью готова, в ближайшие два дня полузащитник станет игроком лондонского клуба.

Ранее Тончи Мартич, агент Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

ЦСКА был готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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