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Зобнин: ситуация в «Спартаке» никак не отразится на моём выступлении за сборную России

Зобнин: ситуация в «Спартаке» никак не отразится на моём выступлении за сборную России
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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о переключении с клубного футбола на международные турниры национальных команд.

«Ситуация в «Спартаке» никак не отразится на моём выступлении в сборной России. У меня есть достаточный опыт переключения с клуба на сборную и наоборот. Поэтому я думаю, что клубная ситуация никак не скажется. Тут совершенно другие требования, другие соперники. Много всего другого.

После неудачи на Евро морально уже восстановился. Перелистнул эту страницу. Двигаемся дальше, смотрим в будущее», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале РФС.

Напомним, в ближайшее время национальной команде предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

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