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Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед». В матче третьего тура английской Премьер-лиги «вулвз» уступили «красным дьяволам» дома со счётом 0:1. Единственный мяч был забит Мэйсоном Гринвудом на 80-й минуте.

«Мы создавали отличные моменты, но, к сожалению, пропустили гол. Очень сложно осознавать, что при нашей игре у нас уже три поражения и все – с минимальным счётом. Мы очень расстроены этим результатом, но мы показываем отличный футбол и будем продолжать в том же духе.

Бывают ситуации, когда у тебя возникает полумомент – и ты его реализуешь, но сегодня нам очень не везло. Вспомните хотя бы двойной сэйв Давида де Хеа», – приводит слова Бруну Лаже Sky Sport.

Двойной сейв де Хеа

Португальский специалист Бруну Лаже возглавил «Вулверхэмптон» 1 июля 2021 года. Под его руководством «волки» победили «Ноттингем Форест» во втором круге Кубка английской лиги, однако потерпели три поражения в трёх стартовых турах АПЛ.

Ранее Лаже тренировал лиссабонскую «Бенфику», становился с ней чемпионом Португалии 2018/19 и обладателем Суперкубка Португалии 2019.

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