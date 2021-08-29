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Полузащитник «Ростова» Норманн перешёл в «Норвич Сити»

Полузащитник «Ростова» Норманн перешёл в «Норвич Сити»
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Футболист перешёл в «Норвич Сити», информирует официальный сайт «канареек».

Норманн подписал с британским клубом арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста, которой сможет воспользоваться «Норвич». Финансовые детали сделки по 25-летнему норвежскому хавбеку не разглашаются.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в € 13 млн.

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