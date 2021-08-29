Почеттино: сегодня Месси может получить немного игрового времени

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси остался в запасе на матч с «Реймсом».

«Месси сегодня может выйти на несколько минут, чтобы помочь команде», — цитирует Почеттино GFFN со ссылкой на Amazon.

Матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» — «ПСЖ» проходит сейчас на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.

Месси ещё не выходил на поле в матчах «ПСЖ». 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.