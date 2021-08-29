Почеттино: сегодня Месси может получить немного игрового времени
Поделиться
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси остался в запасе на матч с «Реймсом».
«Месси сегодня может выйти на несколько минут, чтобы помочь команде», — цитирует Почеттино GFFN со ссылкой на Amazon.
Матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» — «ПСЖ» проходит сейчас на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.
Месси ещё не выходил на поле в матчах «ПСЖ». 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:40
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:28
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
18:59
-
18:58
-
18:43
Партнерский контент