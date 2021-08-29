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«Райо Вальекано» разгромил «Гранаду» в матче Примеры

«Райо Вальекано» разгромил «Гранаду» в матче Примеры
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Сегодня, 29 августа, в матче третьего тура испанской Примеры встречались «Райо Вальекано» и «Гранада». Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Хозяева одержали уверенную победу 4:0.

Счёт был открыт уже на третьей минуте матча. Альваро Гарсия после нескольких ложных движений и рикошета от игрока «Гранады» отправил мяч в сетку.

Гол Гарсии

Второй гол был забит на 23-й минуте с пенальти. Оскар Трехо пробил в левый от себя угол. Туда же бросился вратарь гостей Аарон Эскандель, но мяч от штанги залетел в ворота.

Гол Оскара Трехо

Крупным счёт сделал Ранди Нтекья на 43-й минуте, забив красивым ударом с линии штрафной.

Гол Ранди Нтекья

Четвёртый гол «Гранада» пропустила на 58-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Сантьяго Комесанья.

Гол Сантьяго Комесаньи

Таким образом, после трёх туров «Райо Вальекано» набирает три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Гранада» после двух ничьих терпит первое поражение в сезоне и располагается на 17-й строчке.

Испания - Примера. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
4 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Гарсия – 3'   2:0 Трехо – 23' (пен)   3:0 Нтекья – 43'   4:0 Комесанья – 58'
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