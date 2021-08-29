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Норманн прокомментировал переход в «Норвич Сити»

Норманн прокомментировал переход в «Норвич Сити»
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Норвежский полузащитник Матиас Норманн, который сегодня перешёл из «Ростова» в «Норвич Сити», прокомментировал свой трансфер.

«Я счастлив оказаться здесь, рад быть в этом клубе. Для меня это будет очень интересный новый вызов.

Знаю, что «Норвич» играет в добротный футбол, команде нравится держать мяч и играть с мячом. У них много энергии. Я немного поговорил с главным тренером, и всё выглядит очень перспективно.

Я опорный полузащитник, мне нравится отбирать мячи и использовать свои физические данные. Мне нравится быть на высоте и диктовать игру. Думаю, что теперь я готов к этому уровню. Я действительно с нетерпением жду начала нового пути», — приводит слова Матиаса Норманна официальный сайт «Норвича».

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Комментарии
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