Тренер «Норвича» — о подписании Норманна: это идеальное усиление для нашей команды

Главный тренер «Норвич Сити» Даниель Фарке прокомментировал трансфер Матиаса Норманна из «Ростова».

«Мы очень рады пригласить Матиаса. Мы работали над этой сделкой несколько недель.

Нам непросто привлечь игрока, которым интересовались многие клубы. Мы видим в Матиасе большой потенциал, и он способен исполнять несколько ролей не поле. Он довольно универсален в линии полузащиты. Довольно часто он в опорной зоне. Но он также очень хорош в плане передач и является очень техничным игроком. Он не самый высокий, но всё же очень хорош игре головой и дуэлях.

Мы считаем, что он идеальное усиление для нашей команды, и надеемся, что он станет частью коллектива», — приводит слова Фарке официальный сайт «Норвича».