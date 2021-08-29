Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Три дня до Хорватии». Сборная России показала фото с тренировки

«Три дня до Хорватии». Сборная России показала фото с тренировки
Комментарии

Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» опубликовала фотографии с тренировки футболистов в преддверии матча квалификации ЧМ-2022 с хорватской командой.

«Три дня до Хорватии», — говорится в подписи к фото.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

Новость по теме
Зобнин: ситуация в «Спартаке» никак не отразится на моём выступлении за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021