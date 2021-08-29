«Три дня до Хорватии». Сборная России показала фото с тренировки

Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» опубликовала фотографии с тренировки футболистов в преддверии матча квалификации ЧМ-2022 с хорватской командой.
«Три дня до Хорватии», — говорится в подписи к фото.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
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