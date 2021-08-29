«Зенит» определился с заменой для Азмуна, который близок к переходу в «Лион»

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На 26-летнего бразильца претендует «Зенит», информирует L’Equipe.
Согласно сведениям источника, «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион». Ранее стало известно, что сине-бело-голубые отпустят иранца во Францию только в том случае, если найдут ему замену до закрытия летнего трансферного окна.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом». СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали переход нападающего.
«Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».
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