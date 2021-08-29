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Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Кальяри»

Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Кальяри»
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Сегодня, 29 августа, «Милан» принимал на своём поле «Кальяри». Встреча 2-го тура итальянской Серии А проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Милана» Сандро Тонали, но уже спустя три минуты футболист «Кальяри» Алессандро Дейола восстановил равенство на табло. Но и этот счёт надолго не задержался – на 17-й минуте Рафаэл Леау вновь вывел россонери вперёд. А дальше за дело взялся новоиспечённый форвард «Милана» Оливье Жиру, который оформил дубль благодаря голам на 24-й и 43-й минутах. Во втором тайме изменений на табло не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Милана».

Таким образом, в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Милан» набрал 6 очков. На счету «Кальяри» лишь одно набранное очко за два матча.

Италия - Серия А. 2-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
4 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Тонали – 12'   1:1 Дейола – 15'   2:1 Леау – 17'   3:1 Жиру – 24'   4:1 Жиру – 43' (пен)
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