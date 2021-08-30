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Почеттино: Мбаппе — наш игрок

Почеттино: Мбаппе — наш игрок
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал будущее форварда Килиана Мбаппе в команде.

«Килиан — наш игрок. Вы знаете, что футбольная индустрия полна слухов. Наш президент и спортивный директор чётко обозначили свою позицию. Он с нами, и я очень счастлив. Это один из самых важных игроков в мире, подарок для команды», — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Amazon.

Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.

Сообщалось, что Мбаппе недоволен позицией парижан по поводу возможного перехода игрока в мадридский «Реал», утверждает Sky Sports. По мнению Мбаппе, «ПСЖ» удерживает его в команде против воли.

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