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Почеттино: Месси ещё далёк от своей лучшей формы

Почеттино: Месси ещё далёк от своей лучшей формы
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об игровой форме нападающего Лионеля Месси.

«Лео был хорош. Он все ещё далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберёт топовые кондиции после международного перерыва», — цитирует Почеттино RMC Sport.

В матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:2.

На 16-й минуте счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.

Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара.

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