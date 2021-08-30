Почеттино: Месси ещё далёк от своей лучшей формы

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об игровой форме нападающего Лионеля Месси.
«Лео был хорош. Он все ещё далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберёт топовые кондиции после международного перерыва», — цитирует Почеттино RMC Sport.
В матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:2.
На 16-й минуте счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.
Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара.
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