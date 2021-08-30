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«Атлетико» вырвал ничью на последних секундах матча с «Вильярреалом»

«Атлетико» вырвал ничью на последних секундах матча с «Вильярреалом»
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Сегодня, 29 августа, «Атлетико» принимал на своём поле «Вильярреал». Встреча 3-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм этого противостояния прошёл без голов. Счёт в матче на 52-й минуте открыл полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос.

Видео гола Тригероса

Однако уже спустя четыре минуты нападающий «Атлетико» Луис Суарес восстановил статус-кво своим голом.

Видео гола Суареса

На 74-й минуте «Вильярреал» вновь вышел вперёд. Забитым мячом отметился Арно Груневелд.

Видео гола Груневелда

Но последнее слово в матче осталось за футболистами «Атлетико». На 90+5-й минуте под давлением «матрасников» Айсса Манди срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Видео автогола Манди

Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Испании «Атлетико» набрал 7 очков. На счету «Вильярреала» после этого матча 3 набранных очка.

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Испания - Примера. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Тригерос – 52'   1:1 Суарес – 56'   1:2 Груневелд – 74'   2:2 Манди – 90+5' (автогол)
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