«Атлетико» вырвал ничью на последних секундах матча с «Вильярреалом»

Сегодня, 29 августа, «Атлетико» принимал на своём поле «Вильярреал». Встреча 3-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.
Первый тайм этого противостояния прошёл без голов. Счёт в матче на 52-й минуте открыл полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос.
Однако уже спустя четыре минуты нападающий «Атлетико» Луис Суарес восстановил статус-кво своим голом.
На 74-й минуте «Вильярреал» вновь вышел вперёд. Забитым мячом отметился Арно Груневелд.
Но последнее слово в матче осталось за футболистами «Атлетико». На 90+5-й минуте под давлением «матрасников» Айсса Манди срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.
Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Испании «Атлетико» набрал 7 очков. На счету «Вильярреала» после этого матча 3 набранных очка.
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