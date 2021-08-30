Неймар отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Реймсом» в чемпионате Франции
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал пост после победы команды в матче четвертого тура чемпионата Франции с «Реймсом». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась победой парижан со счётом 2:0. В составе победителей дублем отличился нападающий Килиан Мбаппе.
«3 очка», — написал Неймар в своём «Инстаграме».
Отметим, в этом матче дебютировал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.
«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх матчах и единолично возглавил таблицу Лиги 1. «Реймс», в свою очередь, набрав 3 очка, находится на 17-м месте. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Клермоном», а «Реймс» сыграет с «Ренном».
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