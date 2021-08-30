Верратти: Мбаппе феномен, все ждут от него многого

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе после матча с «Реймсом» в чемпионате Франции. Встреча четвертого тура проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась победой парижан со счётом 2:0. В этом матче Мбаппе отличился дублем.

«Конечно, мы любим играть с сильнейшими, и Килиан показал, что он отличный нападающий. Мы не сегодня узнали, кто такой Мбаппе. Это феномен, все ждут от него многого», — приводит слова Вератти RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх матчах и единолично возглавил таблицу Лиги 1. «Реймс», в свою очередь, набрав 3 очка, находится на 17-м месте. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Клермоном», а «Реймс» сыграет с «Ренном».