Невероятный автогол на последних секундах в видеообзоре матча «Атлетико» — «Вильярреал»
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29 августа «Атлетико» принимал на своём поле «Вильярреал». Встреча 3-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Атлетико» забивали Луис Суарес и автогол на счету защитника «Вильярреала» Айсса Манди, который срезал мяч в собственные ворота на последних секунда матча. В составе «Вильярреала» отличились Ману Тригерос и Арно Груневелд.
Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Испании «Атлетико» набрал 7 очков. На счету «Вильярреала» после этого матча 3 набранных очка.
В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» проведёт матч с «Алавесом». Матчи состоятся 12 и 11 сентября соответственно.
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