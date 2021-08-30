Невероятный автогол на последних секундах в видеообзоре матча «Атлетико» — «Вильярреал»

29 августа «Атлетико» принимал на своём поле «Вильярреал». Встреча 3-го тура испанской Примеры проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Атлетико» забивали Луис Суарес и автогол на счету защитника «Вильярреала» Айсса Манди, который срезал мяч в собственные ворота на последних секунда матча. В составе «Вильярреала» отличились Ману Тригерос и Арно Груневелд.

Таким образом, в трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Испании «Атлетико» набрал 7 очков. На счету «Вильярреала» после этого матча 3 набранных очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» проведёт матч с «Алавесом». Матчи состоятся 12 и 11 сентября соответственно.