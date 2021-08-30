Жиру повторил достижение Балотелли в «Милане», установленное в 2013 году

34-летний французский форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру отметился сразу двумя статистическими достижениями в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:1). Об этом сообщает Opta Paolo в «Твиттере».

Как отмечает источник, Жиру – первый футболист «Милана» с 2013 года, которому удалось забить как минимум два мяча в своём первое домашнем матче Серии А за «россонери». Последним, кому покорялось это достижение был Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор».

Также, Жиру стал 15-м французом, который отметился голом в составе «Милана» в Серии А. «Россонери» — команда с наибольшим количеством французских бомбардиров в Италии.

Напомним, в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Милан» набрал 6 очков. На счету «Кальяри» лишь одно набранное очко за два матча.