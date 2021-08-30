«Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе. В Париже оценивают игрока в € 215 млн

Мадридский «Реал» в ближайшее время предпримет ещё одну попытку приобретения 22-летнего звёздного французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, «Королевский клуб» уже готовит новое предложение по Мбаппе, при этом в «ПСЖ» рассчитывают заработать на нём не менее € 215 млн. В свою очередь, «Реалу» удалось достичь соглашения по контракту с самим футболистом – контракт до 2027 года с зарплатой € 35 млн в год.

Как отмечает журналист, существует информация, которую огласил один из членов семьи владельцев «ПСЖ», что в Париже готовы отпустить Мбаппе за € 180 млн + игрок «Реала».

Напомним, что вчера, в воскресенье, 29 августа, Килиан Мбаппе отметился дублем в домашнем матче 4-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».