Болельщики «Челси» создали петицию против арбитра, обслуживавшего игру с «Ливерпулем»

Болельщики «Челси» остались недовольны работой арбитра Энтони Тейлора в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1) и создали петицию с целью отстранить судью на будущие матчи «аристократов». Об этом сообщает The Sun.

Напомним, что катализатором недовольства работой Тейлора стал эпизод в концовке первого тайма, когда он удалил защитника «Челси» Риса Джеймса и назначил в ворота команды Томаса Тухеля пенальти, который реализовал Мохамед Салах. Большая часть гнева болельщиков возникла из-за того, что Энтони всего несколько секунд смотрел на монитор VAR, прежде чем принять решение.

Петиция с призывом отстранить Тейлора от работы в будущих матчах «Челси» уже собрала более 44 тыс. подписей. Также фанаты заявили о том, что Тейлор своими действиями навредил их психическому здоровью.

Отмечается, что Тейлор «постоянно предвзят всякий раз, когда он проводит матч «Челси», и его необходимо держать подальше от игр «Челси», так как это стало бы полезно для его собственной безопасности.