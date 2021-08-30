Болельщики «Челси» создали петицию против арбитра, обслуживавшего игру с «Ливерпулем»

Болельщики «Челси» остались недовольны работой арбитра Энтони Тейлора в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1) и создали петицию с целью отстранить судью на будущие матчи «аристократов». Об этом сообщает The Sun.
Напомним, что катализатором недовольства работой Тейлора стал эпизод в концовке первого тайма, когда он удалил защитника «Челси» Риса Джеймса и назначил в ворота команды Томаса Тухеля пенальти, который реализовал Мохамед Салах. Большая часть гнева болельщиков возникла из-за того, что Энтони всего несколько секунд смотрел на монитор VAR, прежде чем принять решение.
Петиция с призывом отстранить Тейлора от работы в будущих матчах «Челси» уже собрала более 44 тыс. подписей. Также фанаты заявили о том, что Тейлор своими действиями навредил их психическому здоровью.
Отмечается, что Тейлор «постоянно предвзят всякий раз, когда он проводит матч «Челси», и его необходимо держать подальше от игр «Челси», так как это стало бы полезно для его собственной безопасности.
- 30 августа 2021
-
07:58
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:25
-
04:39
-
03:59
-
03:40
-
03:20
-
02:55
-
02:34
-
01:42
-
01:30
-
01:03
-
00:56
-
00:34
-
00:18
- 29 августа 2021
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:09
-
23:07
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:40
-
21:38