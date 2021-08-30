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Главный тренер «Бенфики» подтвердил, что Винисиус может уйти. Им интересовался «Зенит»

Главный тренер «Бенфики» подтвердил, что Винисиус может уйти. Им интересовался «Зенит»
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Главный тренер футбольного клуба «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что нападающий Карлос Винисиус может покинуть клуб.

«Не секрет, что у нас в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас есть шесть форвардов, кто-то из них должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят к ним интерес. Если предложений не будет, то игроки останутся в «Бенфике». Из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Он – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», – приводит слова Жезуша Maisfutebol.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион».

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