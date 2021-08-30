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Пиоли рассказал, будет ли он использовать в атаке Жиру вместе с Ибрагимовичем

Пиоли рассказал, будет ли он использовать в атаке Жиру вместе с Ибрагимовичем
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Главный тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли рассказал, будет ли он использовать в атаке Оливье Жиру вместе со Златаном Ибрагимовичем.

«Я допускаю любые варианты и выбирать оптимальный состав перед каждым матчем буду по ситуации. Когда нам потребуются два форварда, я без колебаний выпущу их вместе. Главное, чтобы все были здоровы и находились в хорошей форме», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. Пиоли заявил, что рассчитывает на возвращение Златана после сентябрьских матчей сборных. В завершившемся сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.

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