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Моуринью — о разгроме «Салернитаны»: было невозможно проиграть в этом матче

Моуринью — о разгроме «Салернитаны»: было невозможно проиграть в этом матче
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 2-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (4:0).

«Было невозможно проиграть в этом матче. Я был совершенно спокоен с первых минут. Команда сыграла очень хорошо. Я сказал игрокам, что волновался, когда мы лидировали в матче с «Фиорентиной», и расслабился, когда они сравняли счёт. В этот раз мы снова доминировали.

Кто-то может сказать, что мы не создали много опасных моментов в первом тайме, но мы также не допустили, чтобы соперник их создал. Мы полностью контролировали ситуацию и делали с мячом всё, что хотели, утомляя соперника», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

В двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Рома» набрала 6 очков. На счету «Салернитаны» ноль набранных очков за два матча.

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