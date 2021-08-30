Моуринью — о разгроме «Салернитаны»: было невозможно проиграть в этом матче

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 2-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (4:0).



«Было невозможно проиграть в этом матче. Я был совершенно спокоен с первых минут. Команда сыграла очень хорошо. Я сказал игрокам, что волновался, когда мы лидировали в матче с «Фиорентиной», и расслабился, когда они сравняли счёт. В этот раз мы снова доминировали.



Кто-то может сказать, что мы не создали много опасных моментов в первом тайме, но мы также не допустили, чтобы соперник их создал. Мы полностью контролировали ситуацию и делали с мячом всё, что хотели, утомляя соперника», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

В двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Рома» набрала 6 очков. На счету «Салернитаны» ноль набранных очков за два матча.