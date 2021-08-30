Моуринью — о разгроме «Салернитаны»: было невозможно проиграть в этом матче

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 2-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (4:0).
«Было невозможно проиграть в этом матче. Я был совершенно спокоен с первых минут. Команда сыграла очень хорошо. Я сказал игрокам, что волновался, когда мы лидировали в матче с «Фиорентиной», и расслабился, когда они сравняли счёт. В этот раз мы снова доминировали.
Кто-то может сказать, что мы не создали много опасных моментов в первом тайме, но мы также не допустили, чтобы соперник их создал. Мы полностью контролировали ситуацию и делали с мячом всё, что хотели, утомляя соперника», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.
В двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Рома» набрала 6 очков. На счету «Салернитаны» ноль набранных очков за два матча.
- 30 августа 2021
-
11:05
-
11:01
-
10:46
-
10:43
-
10:29
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:52
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:19
-
09:10
-
08:30
-
07:58
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:25
-
04:39
-
03:59
-
03:40
-
03:20
-
02:55
-
02:34
-
01:42
-
01:30
-
01:03
-
00:56
-
00:34
-
00:18
- 29 августа 2021
-
23:40