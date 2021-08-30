У Луиса Суареса подозрение на травму бедра

Нападающий испанского футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Луис Суарес не доиграл матч Ла Лиги с «Вильярреалом». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
«Луис Суарес закончил матч с сильным дискомфортом в задней части левой ноги. В ближайшие часы будут проведены тесты, чтобы определить характер травмы», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.
Напомним, на 56-й минуте матча 34-летний уругваец забил гол, а на 70-й его заменили на Сауля.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».
- 30 августа 2021
-
11:12
-
11:05
-
11:01
-
10:46
-
10:43
-
10:29
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:52
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:19
-
09:10
-
08:30
-
07:58
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:25
-
04:39
-
03:59
-
03:40
-
03:20
-
02:55
-
02:34
-
01:42
-
01:30
-
01:03
-
00:56
-
00:34
-
00:18