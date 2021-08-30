У Луиса Суареса подозрение на травму бедра

Нападающий испанского футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Луис Суарес не доиграл матч Ла Лиги с «Вильярреалом». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

«Луис Суарес закончил матч с сильным дискомфортом в задней части левой ноги. В ближайшие часы будут проведены тесты, чтобы определить характер травмы», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Напомним, на 56-й минуте матча 34-летний уругваец забил гол, а на 70-й его заменили на Сауля.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».