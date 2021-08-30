«Всё новенькое, интересное». Миранчук поделился эмоциями от прибытия в сборную России

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной России.
«Прилетел в Россию, и сразу всё по-другому. Сейчас будем настраиваться на важные матчи, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу. Ни с кем из сборной не общался, в покое всех оставил. Сейчас в процессе всё будем узнавать. Знаю, что ребята новенькие появились — будем знакомиться. Всё новенькое, интересное. Вчера с Пашаличем толком не попрощались. Сказал ему: «Увидимся». Мысли были точно о другом», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
- 30 августа 2021
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