Источник: Илаш Мориба перейдёт из «Барселоны» в «РБ Лейпциг»

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Илаш Мориба перейдёт в немецкую команду «РБ Лейпциг». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации журналиста, Мориба уже согласовал условия личного соглашения с «РБ». Пятилетний контракт футболиста с командой начнёт действовать с лета 2022 года.

Футболист решил покинуть «Барселону», не сумев договориться об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не готов идти на уступки в вопросе зарплаты. «Барселона» хочет получить за игрока примерно € 15 млн. Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» было готово дать Мориба контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.