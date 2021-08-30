Источник: Илаш Мориба перейдёт из «Барселоны» в «РБ Лейпциг»
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Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Илаш Мориба перейдёт в немецкую команду «РБ Лейпциг». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, Мориба уже согласовал условия личного соглашения с «РБ». Пятилетний контракт футболиста с командой начнёт действовать с лета 2022 года.
Футболист решил покинуть «Барселону», не сумев договориться об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не готов идти на уступки в вопросе зарплаты. «Барселона» хочет получить за игрока примерно € 15 млн. Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» было готово дать Мориба контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.
Новость по темеИсточник: Илаш Мориба перейдёт из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
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